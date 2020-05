Libia: forze Sarraj pianificano attacco su Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte bene informata ha confermato al sito libico "al Saa 24", considerato vicino al generale Khalifa Haftar, che le milizie fedeli al Governo di accordo nazionale (Gna) tenteranno nelle prossime ore di di lanciare un attacco all'asse occidentale che porta alla città di Tarhuna, ultima roccaforte dell'Esercito nazionale libico in Tripolitania. La fonte, che ha preferito restare anonima, ha rivelato che le milizie fedeli al premier Fayez al Sarraj e sostenute militarmente dalla Turchia apriranno un fronte ad Ain Zara, nella periferia sud di Tripoli, e proveranno a utilizzare gli aerei turchi per lanciare incursioni sulla periferia della città di Tarhuna. Questi sviluppi arrivano dopo la sconfitta dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar nella strategica base aerea di Al Watiyah, a sud-ovest di Tripoli, considerata una delle ultime roccaforti delle forze della Cirenaica insieme alla città di Tarhuna. Il portavoce delle forze di Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato ieri sera il ritiro di 2-3 chilometri da tutti i fronti di Tripoli e un cessate il fuoco unilaterale per consentire “le pratiche religiose durante la festa di fine Ramadan”. (Lit)