Spagna: "Piano Verde", 160 miliardi di euro di finanziamenti privati in dieci anni

- Il governo spagnolo ha approvato il progetto di legge sul cambiamento climatico dopo oltre un anno e mezzo di lavoro. Il piano verde prevede la mobilitazione di oltre 200 miliardi di euro in dieci anni e la creazione di circa 350 mila posti di lavoro con l'80 per cento delle risorse (160 miliardi di euro) provenienti da investimenti privati. Si tratta di uno dei pilastri fondamentali dell'esecutivo guidato dal premier, Pedro Sanchez, che tuttavia – scrive "El Mundo" – giunge in un contesto economico sensibilmente mutato a causa del coronavirus. Prima di marzo, infatti, il paese stava crescendo a un tasso annuo di oltre l'1,5 per cento, mentre le stime attuali prevedono per il 2020 un calo storico del Pil del 9,5 per cento.(Spm)