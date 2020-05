Taiwan: al via il secondo mandato della presidente Tsai Ing-wen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha inaugurato oggi, 20 maggio, il suo secondo ed ultimo mandato, all’insegna di un ulteriore aumento delle tensioni politiche e diplomatiche con la Cina continentale. Nel suo discorso inaugurale, Tsai ha rinnovato l’impegno a difendere l’Isola dalle “minacce esterne”, e nuovamente respinto la richiesta della Cina di tornare ad aderire al principio “un paese, due sistemi”, che Pechino pone come precondizione per un rilassamento delle tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan, ma anche come presupposto per negare all’Isola la sua statualità. Secondo Tsai, accettare il principio promosso dalla Cina “declasserebbe Taiwan e minerebbe lo status quo attraverso lo Stretto”. Tsai ha aggiunto che Taiwan è disponibile al dialogo con Pechino, e determinata a fornire un contributo più concreto alla sicurezza regionale. Infine, la presidente ha confermato che l’Isola persegue una politica di “pace, parità, democrazia e dialogo” con al Cina: tutti principi che Tsai aveva promosso all’inizio del suo mandato presidenziale. (segue) (Cip)