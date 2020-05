Giappone: ordini macchinari in calo a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini di macchinari core del Giappone sono calati a marzo dello 0,4 per cento rispetto al mese precedente. Il dato, migliore rispetto alle attese degli economisti, indica comunque un progressivo peggioramento delle ricadute economiche causate dal coronavirus. L’indice core degli ordinativi di mnacchinari è una serie statistica molto volatile, ritenuta però indicativa dell’andamento della spesa in conto capitale nei sei o sette mesi successivi. A febbraio l’indice aveva segnato una flessione del 2,3 per cento, meglio del crollo del 7,1 per cento previsti dagli analisti. Secondo Tom Learmouth, economista per il Giappone di Capital Economics, la lieve flessione registrata a marzo “lascerà probabilmente spazio a un collasso degli investimenti nel trimestre in corso”. (segue) (Git)