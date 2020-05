Usa-Taiwan: Pompeo si congratula con la presidente Tsai all’inizio del suo secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha inviato pubbliche congratulazioni alla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, nella giornata del suo insediamento per un secondo mandato quadriennale. L’iniziativa, che Pechino coglierà come una nuova provocazione da parte degli Stati Uniti in un contesto di crescenti tensioni tra le due maggiori potenze globali, ha ottenuto grande eco a Taipei: il messaggio di Pompeo è stato letto durante la cerimonia di inaugurazione oggi, 20 maggio, prima del discorso rivolto da Tsai agli abitanti di Taiwan. Nella missiva, il segretario di Stato Usa definisce Taiwan “una democrazia vibrante, che fa da esempio alla regione e al mondo”. Pompeo si dice anche convinto che “sotto la guida della presidente Tsai, il nostro partenariato con Taiwan continuerà a prosperare”. (segue) (Cip)