Thailandia: Bangkok prima nel Sud-est asiatico ad attivare servizi 5G commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi indotta dalla pandemia di coronavirus ha spinto i principali operatori di telefonia mobile della Thailandia ad accelerare l’adozione delle tecnologie di quinta generazione, e il paese è oggi il primo, tra i 10 membri dell’Associazione del Sud-est asiatico (Asean), ad aver attivato servizi 5G commerciali. I due maggiori operatori di telefonia mobile del paese, Advanced Info Service (Ais) e True Corp, sono in corsa per la fornitura dei servizi 5G agli ospedali del paese, con l’obiettivo immediato di assistere il personale medico e sanitario nella lotta contro il coronavirus. L’11 maggio Ais ha annunciato l’accantonamento di 1,2 miliardi di dollari da destinare all’espansione della rete 5G, con l’obiettivo di arrivare a coprire il 13 per cento della popolazione thailandese complessiva entro la fine del 2020. L’annuncio rappresenta una accelerazione inattesa: gli analisti del settore si aspettavano infatti che la Thailandia avrebbe adottato il 5 in tempi più lunghi, anche in considerazione dei miliardi di dollari spesi soltanto nel 2015 per licenze 4G. La pandemia di coronavirus ha invece segnato una svolta: Gsma, organismo di settore organizzatore degli eventi Mobile World Congress in città come Barcellona a Shanghai, ha certificato Ais come primo operatore di telefonia mobile dell’Asean ad aver lanciato servizi 5G commerciali. Ais è il primo operatore della Thailandia, con 42 milioni di utenze, ed è sostenuto da Singapore Telecommunications; l’azienda ha lanciato servizi 5G in 158 ospedali e in diverse grandi città della Thailandia. Gli ospedali thailandesi si stanno appoggiando alla tecnologia 5G per il lancio di servizi di telemedicina e l’impiego della robotica per il trattamento remoto di pazienti affetti da malattie infettive. (Fim)