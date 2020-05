Usa: Biden vince le primarie del Partito democratico nell’Oregon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden,si è aggiudicato le primarie del Partito democratico Usa nello Stato dell’Oregon, disputate ieri, 19 maggio. Biden, che è già candidato di fatto del partito alle elezioni presidenziali in programma il prossimo novembre, si è aggiudicato così altri delegati in vista delle primarie di New York e della convention del partito. I risultati provvisori attribuiscono all’ex vicepresidente circa il 70 per cento dei consensi; l’unico avversario di Biden ancora in corsa alle primarie, il senatore socialista Bernie Sanders, ha già riconosciuto a Biden la vittoria e gli ha promesso il sostegno nella campagna contro il presidente Usa Donald Trump; Sanders ha però chiesto che agli elettori dove non si sono ancora tenute le primarie di partito sia consentito di esprimere le loro preferenze. Il senatore socialista punta ad aggiudicarsi quanti più delegati possibile per poter esercitare una influenza significativa sugli indirizzi politici del Partito democratico e di una eventuale futura presidenza democratica degli Stati Uniti. (Nys)