Usa-Canada: dipartimento della Sicurezza Nazionale conferma chiusura confini fino al 22 giugno

- I confini tra Stati Uniti, Messico e Canada resteranno chiusi al traffico "non essenziale" fino al 22 giugno prossimo. Lo ha confermato il segretario ad interim del dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (Dhs), Chad Wolf, in una nota riportata dalla stampa internazionale. Le restrizioni di viaggio alle frontiere terrestri sarebbero scadute mercoledì. "I viaggi non indispensabili non saranno consentiti fino a quando questa amministrazione non sarà convinta che ciò sia sicuro", ha detto Wolf. "Siamo stati in contatto con le nostre controparti canadesi e messicane e concordano anche che l'estensione di queste restrizioni è prudente in questo momento". La proroga era stata annunciata nelle scorse ore dal primo ministro canadese Justin Trudeau. L'accordo tra le due parti vieta qualsiasi viaggio "non essenziale" tra i due paesi, ma consente il traffico commerciale e gli spostamenti in casi eccezionali. Il superamento della frontiera, ad esempio, è consentito ai canadesi che lavorano negli ospedali statunitensi. (Nys)