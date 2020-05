Usa: Trump revoca nomina dipartimento Alcol e tabacco su pressione dei Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha revocato la nomina di Chuck Canterbury alla guida del dipartimento Alcol, tabacco, armi da fuoco ed esplosivi (Atf), parte del dipartimento di Giustizia, in risposta alle pressioni provenienti dai Repubblicani. L’ex presidente dell’Ordine di fratellanza della Polizia era stato nominato da Trump lo scorso anno, ma la nomina era rimasta in stallo per mesi a causa della posizione di Canterbury favorevole all’irrigidimento dei controlli e dei vincoli al possesso di armi da fuoco, che negli Stati Uniti è un diritto costituzionale: tale posizione era costata al funzionario l’ostilità di diversi esponenti del fronte conservatore Usa. Trump aveva tentato di superare le resistenze della commissione Giustizia del Senato confermando la nomina lo scorso febbraio, ma invano: Canterbury non disponeva dei voti necessari a ottenere la conferma da parte del Senato. Il ritiro della nomina costituisce una brutta notizia per l’Atf, agenzia preposta a indagare sui reati federali relativi all’uso, la fabbricazione e il possesso di armi da fuoco ed esplosivi, gli incendi dolosi, gli attentati dinamitardi e il traffico illegale di alcolici e tabacchi. L’agenzia è guidata da direttori ad interim sin da quando la posizione è stata sottoposta a conferma da parte del Senato, all’inizio degli anni Duemila. (Nys)