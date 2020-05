Giappone: coronavirus, il farmaco Avigan non produce effetti apprezzabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Avigan, farmaco anti-virale sintetizzato da un’azienda giapponese, e promosso dal governo cinese come trattamento efficace contro il coronavirus, non ha prodotto effetti apprezzabili nei test clinici effettuati sino a questo momento negli ospedali del Giappone. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui i deludenti risultati dei test clinici rendono meno probabile l’approvazione del farmaco per il trattamento della Covid-19 da parte delle autorità giapponesi, specie entro la fine di questo mese. Secondo fonti del ministero della Salute giapponese, i risultati provvisori dei test clinici effettuati tramite la somministrazione dell’Avigan ai pazienti di Covid-19 non hanno fornito prove evidenti dell’efficacia del farmaco nel frenare la malattia virale. Il governo giapponese sperava di poter approvare l’impiego dell’Avigan, sintetizzato da una controllata di Fujifilm Holdings Corp, entro la fine di maggio. Diversi esperti mettono però in guardia dal rischio di trascurare potenziali controindicazioni, specie per le donne in stato di gravidanza. (segue) (Git)