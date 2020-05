Coronavirus: De Donno, non credo virus perda virulenza. nostro diverso da quello di Wuhan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un virus che ci frega - prosegue il professor De Donno - è un virus che non sappiamo bene che tipo di immunità noi andiamo a sviluppare, non sappiamo se tra un mese o un mese e mezzo chi è guarito avrà ancora degli anticorpi neutralizzanti. Dai primi dati che abbiamo, sembra che l’immunità contro questo virus decada molto velocemente e i pazienti che non sviluppano anticorpi contro questo virus, anche se li vacciniamo verosimilmente non svilupperanno immunità. Io non dico di no a priori al vaccino…”. Infine, replicando alla diatriba sulla perdita di virulenza di Sars-CoV-2, il professor De Donno sottolinea che “non abbiamo prove né nell’uno né nell’altro senso. C’è chi dice che perde virulenza questo virus, io non ci credo. Non abbiamo un virometro che ci dica che questo virus sta perdendo virulenza e secondo me l’atteggiamento che ha avuto il nostro virus non è identico a quello che abbiamo visto a Wuhan, quindi vuol dire che qualcosa di diverso c’è”. (Com)