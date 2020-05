Coronavirus: Farnesina, oggi rimpatriati 365 italiani, quasi 84 mila in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell’emergenza di Covid-19 sono rientrati in Italia con l’assistenza della Farnesina poco meno di 84 mila connazionali da 118 Paesi, grazie a 810 operazioni aeree, marittime e terrestri. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri, con voli speciali organizzati dalle ambasciate e dai consolati italiani d’intesa con l’Unità di crisi, nella giornata di oggi sono rientrati 365 connazionali provenienti dal Regno Unito e dal Belgio, dal Portogallo e dalla Grecia, ma anche da territori più lontani come l’Etiopia e il Sudan. Nella notte italiana, chiarisce ancora la Farnesina, un volo speciale decollerà da Santiago del Cile, farà una tappa a La Paz, in Bolivia, e riporterà altri connazionali a casa dal Sud America. La Farnesina, con tutte le ambasciate e i consolati nel mondo, continua a lavorare senza sosta per garantire il rimpatrio in piena sicurezza dei cittadini italiani rimasti bloccati all’estero. (Res)