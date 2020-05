© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia dovrebbe fare" come Trump "e chiedere spiegazioni" all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha chiarito il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4. "Non vorrei che i cinesi, dopo averci contagiato, venissero a comprare gli alberghi italiani perché noi non ce la facciamo", ha aggiunto. (Rin)