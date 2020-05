Usa: Trump, pronti a fermare finanziamenti a Oms per sempre e riconsiderare adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato lunedì di interrompere definitivamente i finanziamenti per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di riconsiderare l'adesione del suo paese all'agenzia. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump ha sospeso i finanziamenti degli Stati Uniti all'Oms il mese scorso, accusandola di promuovere la "disinformazione" cinese sulla pandemia coronavirus. "Se l'Oms non si impegnerà in importanti miglioramenti sostanziali entro i prossimi 30 giorni, farò sì che il mio congelamento temporaneo dei finanziamenti degli Stati Uniti all'Oms sia permanente e riconsidererò la nostra adesione", ha detto Trump in una lettera di quattro pagine indirizzata al segretario generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e pubblicata poco prima delle 23 (le 5 in Italia) sul suo profilo Twitter (seguito da 80 milioni di persone). Nel testo si elencano tutti gli "errori" commessi dall'organizzazione a partire dall'inizio dell'epidemia in Cina. La Cina ha risposto al nuovo attacco del presidente Trump accusandolo di "scaricare la responsabilità" della gestione dell'epidemia di coronavirus e di "infangare" la Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Zhao, hanno fatto "un errore di valutazione" nel cercare di utilizzare la Cina per evitare le proprie responsabilità.(Nys)