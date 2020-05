© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera della Repubblica federale di Germania, Angela Merkel, hanno esaminato stasera in una conversazione telefonica le prospettive del negoziato sul "Recovery fund" quale componente fondamentale per una risposta economica europea tempestiva ed efficace alla sfida senza precedenti del Covid-19. Ne dà notizia un comunicato della presidenza del Consiglio. (Com)