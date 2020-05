Usa: fonti stampa, ombre sui risultati positivi del vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati promettenti del candidato vaccino della società biotech statunitense Moderna, annunciati ieri - in anticipo rispetto alla tabella di marcia - non hanno fornito i dati necessari per valutarne l'efficacia, riporta il sito di statistica specializzato in sanità "Stat News". Moderna ha dichiarato che il candidato vaccino, il primo ad essere testato negli Stati Uniti, ha prodotto anticorpi protettivi in ​​un piccolo gruppo di volontari sani. Il progetto è in collaborazione con il Niaid, l'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive guidato dal virologo Anthony Fauci. L'azienda ha illustrato un piano per un ampio studio clinico "a luglio", per dimostrare l'efficacia del prodotto in sperimentazione. Ma, secondo "Stat", che ha citato esperti virologi, Moderna non ha fornito una serie di dati-chiave sulle risposte al farmaco da parte di altri partecipanti allo studio. La società non avrebbe inoltre, fornito informazioni complete sull'età degli otto soggetti i cui anticorpi sono stati analizzati. Il Niad, inoltre, non avrebbe rilasciato commenti. Infine, i dati dell'esperimento si basano sulle risposte precoci al vaccino, lasciando poco chiaro per quanto tempo potrebbe durare qualsiasi immunità prodotta dal vaccino. E così le azioni della società biotech hanno chiuso in calo a Wall Street dello 10,4 per cento, a 71,67 dollari. (Nys)