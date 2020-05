Usa: fonti stampa, la Marina lancia un avvertimento velato all'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento ai marinai del Golfo persico di stare almeno a 100 metri dalle navi da guerra statunitensi, se non vogliono rischiare di essere interpretati come una minaccia. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, è un messaggio che è sembrato mirato con precisione all'Iran, in un momento di tensione tra le due potenze. L'avvertimento ai marinai segue la minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il mese scorso di sparare su qualsiasi nave iraniana che minacci le navi della Marina Usa. Un funzionario degli Stati Uniti, parlando a condizione di anonimato, ha affermato che la nuova comunicazione ai marinai non è stata una modifica delle regole di ingaggio delle forze armate statunitensi. Il comando centrale delle forze navali statunitensi con sede in Bahrain ha dichiarato in una nota che il suo avviso è stato "progettato per migliorare la sicurezza, ridurre al minimo le ambiguità e ridurre il rischio di errori di calcolo". L'episodio segue un incidente del mese scorso in cui 11 navi iraniane si sono avvicinate alle navi della Marina degli Stati Uniti e della Guardia costiera nel Golfo, in quello che i militari statunitensi hanno definito un comportamento "pericoloso e provocatorio". Il braccio di ferro è solo l'ultimo esempio di una escalation diplomatica tra Washington e Teheran, che è costantemente aumentata dal 2018, quando Trump si è ritirato dall'accordo iraniano del 2015 con sei potenze mondiali e ha reintrodotto le sanzioni economiche sull'Iran. L'animosità ha raggiunto livelli storici ai primi di gennaio, quando gli Stati Uniti hanno ucciso il massimo comandante militare iraniano, Qassem Soleimani, con un attacco di droni a Baghdad.(Nys)