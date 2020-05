Coronavirus: Usa, 91.187 decessi su 1.520.029 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 1.520.029 casi positivi al coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 91.187 persone sono decedute, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nelle ultime 24 ore si contano 11.721 nuovi casi e 840 decessi. Ieri il presidente Donald Trump ha difeso il suo uso dell'idrossiclorochina, il farmaco che non si è ancora dimostrato efficace per prevenire il coronavirus, e ha definito un "studio falso" un avvertimento sui suoi rischi. Trump ha particolarmente criticato uno studio, condotto dal dipartimento degli Affari dei veterani, in cui alcuni pazienti a cui è stata somministrata l'idrossiclorochina sono morti. Il presidente ha spiegato che quei pazienti erano troppo malati e anziani per poter sopravvivere. "È stato fatto uno studio falsato", ha detto Trump, aggiungendo che è il farmaco è stato dato alle persone che "erano pronte a morire". (Nys)