Coronavirus: De Donno, non credo virus perda virulenza. nostro diverso da quello di Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il problema delle cure accessibili c’è e si sta vedendo. Solamente con il plasma del paziente convalescente, se pensiamo che Mantova e Pavia hanno dei canali preferenziali perché hanno trovato degli scienziati che hanno avuto il coraggio di sperimentarlo, ci fa capire che non c’è equità distributiva, qualcosa che io sto chiedendo a gran voce a tutti i livelli e inascoltato. Per quanto riguarda il vaccino, io ho delle perplessità”. Queste le parole del professor Giuseppe De Donno, direttore della struttura di pneumologia e terapia intensiva dell’Ospedale di Mantova, intervistato da Mario Giordano a “Fuori dal Coro”, in prima serata su Retequattro sulla sperimentazione della terapia al plasma iperimmune per il contrasto al Covid-19 e sulle problematiche di un’equa accessibilità alle cure e a un futuro vaccino a livello mondiale. Rispetto alla presunta mutazione del Nuovo Coronavirus e al successo di un eventuale vaccino, il professor De Donno spiega che “il virus non lo conosciamo, è un virus mutante, anche se molti virologi dicono che non lo è". (segue) (Com)