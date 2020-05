© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di domani previsti a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D’Amato illustrano i dati relativi ai test sierologici nel Lazio. L’evento si svolge presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” in Via Portuense 292 a Roma e sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook e sul sito della Regione Lazio (ore 11:30)- Seduta del consiglio regionale del Lazio su emergenza Covid-19. La seduta si svolge in video conferenza (ore 11)VARIE- Manifestazione dei lavoratori dell'appalto per la raccolta rifiuti delle Utenze non domestiche di Roma Multiservizi davanti alla sede dell'azienda in via Tiburtina 1072 (ore 9:30)- Flash mob degli operatori delle mense scolastiche di Roma in piazza del Campidoglio (ore 11:30)- "Roma ora e subito", confronto su Facebook di Liberare Roma per un nuovo centrosinistra (ore 17)- Webinar di Ance Roma Acer sul tema infortunio da Covid. Interverranno: il Professor Cristiano Cupelli, Professore di diritto penale presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, il Consigliere della Corte di Cassazione Salvatore Dovere, il Vice presidente Ance alle Opere Pubbliche Edoardo Bianchi, il Prof. Enrico Marinelli Professore di Medicina Legale presso l’Università di Roma “Sapienza”, il Presidente Ance Roma Acer Nicolò Rebecchini e l’Ingegnere Gabriele Scicolone, Presidente Oice. Modera l’Avvocato Francesco Compagna. (ore 11:30) (Rer)