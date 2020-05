Cile: coronavirus, nuovo record di contagi e decessi in un solo giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno Sebastian Pinera ha ammesso che il Cile non era preparato ad affrontare la pandemia del nuovo coronavirus e che il sistema sanitario attraversa attualmente "una fase di stress e di esigenze straordinarie" nonostante le misure preventive e gli sforzi messi in atto per rafforzarlo. "Il Cile non era preparato, dobbiamo essere umili nel riconoscerlo", ha detto Pinera in un messaggio a reti unificate diffuso nella notte di domenica. La quarantena decretata venerdì 15 maggio nell'area della capitale riguarda circa otto milioni di cileni su un totale di oltre 18 milioni e rappresenta un'inversione di rotta rispetto all'approccio iniziale, che puntava ad evitare l'impatto del lockdown sull'economia. In questo contesto Pinera ha annunciato che il governo distribuirà 2,5 milioni di "canaste alimentari" alla popolazione più "vulnerabile" e ha ribadito l'appello alla cittadinanza a rispettare le misure di isolamento sociale. (segue) (Bua)