Usa: il consigliere economico di Trump, proposta di taglio delle tasse sui salari ancora attuale

- Secondo il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, l'idea di un taglio delle tasse sui salari nel prossimo pacchetto economico sul coronavirus "non è assolutamente" defunta. "Penso che se andremo alla fase successiva dei negoziati, il presidente avrà un modo per ottenere ciò che vuole", ha detto Hassett in un'intervista all'emittente "Fox News". "[Donald Trump] crede fermamente, come me, economicamente, che l'imposta sui salari da parte dei dipendenti sia un grande stimolo positivo". Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, ha detto oggi che qualsiasi azione su un nuovo maxi-piano economico potrebbe arrivare tra settimane. "Stiamo guardando e pianificando. Non stiamo guardando e aspettando", ha spiegato Hassett. "Stiamo programmando se dobbiamo fare più stimoli, quindi potenzialmente lo prenderemo in considerazione". (Nys)