Usa: Camera di commercio, spostare le catene di approvvigionamento potrebbe danneggiare l'economia

- La Camera di commercio degli Stati Uniti ha messo in guardia la Casa Bianca dall'esagerare uno sforzo notevole in corso per spostare le catene di approvvigionamento dalla Cina a seguito della pandemia di coronavirus, affermando che tali mosse potrebbero danneggiare l'economia. "Proteggere la resilienza della nostra catena di fornitura non deve significare riportare tutta la produzione negli Stati Uniti", ha dichiarato l'amministratore delegato della Camera, Thomas Donohue, durante una conferenza online, secondo quanto riporta la stampa internazionale. Donohue ha detto che potrebbe essere necessario in futuro aumentare la produzione interna in alcuni settori "ma ci sarà anche bisogno di continuare ad essere uno spazio enorme nell'economia degli Stati Uniti per una catena di approvvigionamento globale". (Nys)