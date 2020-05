Bolivia: coronavirus, governo smentisce acquisto respiratori con sovrapprezzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia ha superato i quattromila casi di contagio da coronavirus. Lo rende noto il ministero della Salute, denunciando 262 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 4.263 contagi. L'epicentro della pandemia resta il dipartimento di Santa Cruz, i, seguito da Beni e La Paz. Il numero totale dei decessi legati all'epidemia è salito invece a 174, con cinque vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il governo ha prorogato le misure di contenimento, in vigore dal 22 marzo, fino al 31 maggio, ma con la possibilità di una flessibilizzazione a partire dall'11 maggio a seconda dei dipartimenti e dei comuni in base ai livelli di rischio, distinti in tre classi: alto, medio e moderato. Le principali città, tuttavia, hanno già annunciato che manterranno la quarantena per tutto il mese. È il caso di La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija e Potosì. (Bua)