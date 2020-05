Fase 2: Mattarella ha firmato il decreto Rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato questa sera il decreto Rilancio. Il testo è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 maggio e contiene misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese per 55 miliardi di euro. Il testo, formato da 266 articoli, aggiorna in parte alcuni provvedimenti del decreto Cura Italia, come il bonus da 600 euro per le partite Iva, la Cassa integrazione e il congedo parentale per Covid-19. Tra le novità, lo stop alla prima rata dell’Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, il reddito di emergenza, i bonus bici e vacanze, i finanziamenti a fondo perduto e l'ecobonus al 110 per cento. (Rin)