Trasporti: da domani a Roma altre due linee S express per collegamenti dalla periferia al centro

- Da domani, 20 maggio, si amplia la rete delle linee S express dalla periferia di Roma al centro e di supporto alla rete di trasporto pubblico. In particolare saranno attive due linee tra Ostia, Acilia e piazza Venezia. Lo comunica in una nota l'agenzia capitolina Roma servizi per la Mobilità. I collegamenti che saranno attivati sono: S05, Lido centro-piazza Venezia con 3 fermate in via Cristoforo Colombo all'altezza di viale Europa/viale America, piazza dei Navigatori e circonvallazione Ostiense. I capolinea sono al piazzale della stazione Lido Centro e in via del Teatro Marcello; S06, Acilia-piazza Venezia con fermate in viale Marconi altezza via del Valco di San Paolo e in piazza della Radio. I capolinea sono al piazzale della stazione di Acilia e in via del Teatro Marcello. Le linee S05 e S06 sono attive al mattino, nei giorni feriali, dalle 5 alle 9. Come per le altre linee S e per il resto della rete di Tpl, a bordo dei bus sono ammessi i viaggiatori dotati di biglietto o abbonamento Metrebus Roma e Lazio valido nella zona tariffaria A. (Com)