Consiglio regionale lombardo: rinviata votazione pdl, diatriba su caccia e scrutinio segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata rinviata alla seduta del consiglio regionale di martedì prossimo la votazione del pdl di revisione normativa ordinamentale, con relatrice la consigliera Alessandra Cappellari della Lega. Il pdl si è arenato in aula a causa di alcune modifiche contenute in alcuni articoli riguardanti la caccia. Il rinvio è stato comunicato dal presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi dopo una riunione con i capigruppo, in seguito alla continua richiesta, da parte del M5s, di votazioni a scrutinio segreto, che nell'auditorium Gaber, spazio usato per le sedute consiliari perché permette di rispettare i protocolli di sicurezza di distanziamento, risultano particolarmente lente, non essendo adibito al voto telematico. (segue) (Rem)