Giustizia: Fico, Bonafede ha agito in trasparenza, supposizione Di Matteo non sta né in cielo né in terra

- Bonafede ha usato il suo potere da ministro "per nomine discrezionali, non c'è altro". Lo ha chiarito il presidente della Camera, Roberto Fico intervenendo a "DiMartedì" su La7. "Secondo me, ha agito in trasparenza. Le opposizioni presentano, come è loro diritto, una mozione di sfiducia, al Parlamento decidere il voto", ha aggiunto per poi esprimersi sulla polemica di qualche giorno fa: "La supposizione del pm di Di Matteo non sta né in cielo, né in terra". (Rin)