Brasile: Coronavirus, parlamento discuterà rinvio elezioni municipali senza proroga dei mandati

- Il presidente della Camera dei deputati brasiliana, Rodrigo Maia, ha dichiarato che il parlamento avvierà a breve un dibattito per valutare la possibilità di un rinvio delle elezioni municipali in agenda il prossimo ottobre, senza tuttavia prorogare il mandato in corso. La possibilità viene valutata in considerazione del rischio legato alla diffusione del coronavirus nel corso della campagna elettorale in 5570 municipi del paese. Secondo Maia, la maggior parte deputati si è detto favorevole a il rinvio, a condizione che i termini degli attuali sindaci e consiglieri non vengano prorogati. "In base a quello che ho constatato nel corso di una riunione informale ieri con i capigruppo della Camera, la posizione quasi unanime. La maggior parte dei parlamentari valuta che possiamo disporre il rinvio, senza tuttavia estendere gli attuali mandati", ha dichiarato il presidente della Camera. (segue) (Nys)