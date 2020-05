Usa: Johnson&Johnson ferma la vendita di talco, è accusato di causare il cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il borotalco Johnson & Johnson dice addio agli Stati Uniti e al Canada. Il colosso ha deciso di interrompere la vendita del prodotto dopo il crollo delle vendite. Il talco è al centro quasi 20 mila azioni legali che l’accusano di contenere il materiale asbesto (o amianto) e di causare il cancro. Le vendite di borotalco si esauriranno nei prossimi mesi fino all’esaurimento delle scorte. Lo riporta il "New York Times". La decisione è stata presa a marzo l'intenzione della società è dare la priorità ai prodotti con maggiore domanda e consentire condizioni più sicure negli impianti di produzione e distribuzione. Per decenni, l'ingrediente principale della polvere per bambini è stato il talco, un minerale noto per la sua morbidezza. Fu solo nel 1980, dopo che i sostenitori dei consumatori sollevarono preoccupazioni sul fatto che il talco contenesse tracce di amianto, un noto cancerogeno, che la società sviluppò un'alternativa amido di mais. Nonostante ciò, per quaranta anni Johnson & Johnson è stata impegnata a mettere in dubbio le segnalazioni di amianto nei suoi prodotti, affermando che si trattava di test errati. (Nys)