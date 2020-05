Usa: Trump propone divieto voli dal Brasile, non vogliono che contagino la nostra gente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sta valutando la possibilità di imporre il divieto all'ingresso nel paese per i viaggiatori provenienti dal Brasile, terzo nella classifica dei paesi al mondo con il maggior numero di persone infette dal nuovo coronavirus. "Stiamo considerando in divieto", ha detto Trump ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa presso la Casa Bianca. "Non voglio che le persone vengano qui e contagino la nostra gente. Non vorrei nemmeno che ci fossero tanti malati lì. Per questo stiamo aiutando il Brasile a reperire ventilatori. Il Brasile ha problemi, questo senza dubbio", ha aggiunto Trump. Non è la prima volta che Trump parla della possibilità di vietare i voli dal Brasile verso gli Stati Uniti. Lo scorso 28 aprile aveva suggerito la misura affermando di stare seguendo "da vicino" quello che definiva il "serio scoppio" di un focolaio di coronavirus in Brasile. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, presente all'incontro con Trump aveva detto tuttavia che non vedeva ancora la necessità di sospendere definitivamente i collegamenti tra Miami e Fort Lauderdale e il Brasile. Il presidente aveva risposto: "Se hai bisogno di interrompere i voli, faccelo sapere".(Brp)