Scuola: sindacati su Maturità in presenza, sottoscritto protocollo intesa per garantire massima sicurezza

Creare le condizioni perché il ritorno alle attività scolastiche in presenza avvenga in condizioni di massima sicurezza, a partire dagli esami di maturità, su cui si è focalizzato il confronto fra sindacati e amministrazione per la definizione di un protocollo d'intesa volto a garantire, qualora avvengano in presenza, un loro svolgimento in piena osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di Covid-19. Al riguardo - riferisce una nota di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal - sono state predisposte dettagliate indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile; il documento redatto dal Cts, con cui vi è stata la possibilità di un confronto diretto, tiene conto anche di osservazioni e proposte formulate dalle organizzazioni sindacali, in base alle quali è stato modificato e integrato. Una sua rigorosa applicazione è l'obiettivo al centro del protocollo di intesa sottoscritto oggi col Ministero, in un incontro cui ha preso parte direttamente la ministra Azzolina.