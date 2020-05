Scuola: sindacati su Maturità in presenza, sottoscritto protocollo intesa per garantire massima sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo il giudizio di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal: "Siamo soddisfatti per essere riusciti in breve tempo a chiudere un'intesa importante, che ci consentirà di vigilare sulla puntuale applicazione di tutte le misure messe a punto dal Cts tenendo conto anche delle nostre osservazioni - dichiarano Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi, Giuseppe Turi e Elvira Serafini - solo in condizioni di massima sicurezza, a tutela del personale, degli alunni e dei loro familiari, gli esami si faranno in presenza. Il protocollo individua a tal fine sedi di monitoraggio in cui saremo presenti e attivi a tutti i livelli". Si è attivato un meccanismo dinamico attraverso terminali intenti alla massima vigilanza per prevenire ogni rischio di contagio. (Com)