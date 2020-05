Bolivia: coronavirus, governo smentisce acquisto respiratori con sovrapprezzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto di questi apparecchi era stato criticato fin dal loro arrivo dal presidente della Società boliviana di medicina critica e terapia intensiva, Adrian Avila. Secondo Avila non si tratta infatti né di respiratori né di apparecchi utili per la terapia intensiva, ma di "resuscitatori manuali o borse autogonfiabili (Ambu)", ha dichiarato in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Razon". "In nessun caso possono essere paragonati a respiratori meccanici", ha aggiunto Avila, secondo il quale inoltre "le specifiche tecniche rispettano solo due delle condizioni minime richieste per questi apparecchi dalla Organizzazione mondiale della salute (Oms)". Il prezzo di questo modello secondo quanto dichiarato sempre a "La Razon" dal direttore generale di Gpa, Pau Sarsenadas, è di 10.312 euro. (segue) (Bua)