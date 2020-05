Fase 2: Franceschini, turismo tornerà in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura ed esponente del Partito democratico, Dario Franceschini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1 ha chiarito che "il turismo tornerà in Italia" che è "la prima meta desiderata di viaggio. Appena il mondo si rimetterà in moto i turisti torneranno". Ora, però, "bisogna aiutare le imprese puntando intanto sul turismo interno", ha aggiunto chiarendo però che dal "3 di giugno abbiamo deciso di riaprire le frontiere europee senza la quarantena per entrare. Inoltre stiamo ragionando per concordare con gli altri ministri del Turismo una posizione comune". (Rin)