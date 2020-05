Consiglio regionale lombardo: rinviata votazione pdl, diatriba su caccia e scrutinio segreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I punti contestati dalle opposizioni hanno riguardato in particolare l'estensione del calendario venatorio in un progetto di legge e non in un atto amministrativo, la possibilità di uso di visori notturni nella caccia, e l'obbligo per le guardie volontarie di indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità. Prima della discussione e votazione dei singoli articoli del pdl, non terminata nella seduta di oggi, sono state votate sei questioni pregiudiziali di costituzionalità sui punti legati alla caccia, cinque firmati dal Movimento 5 Stelle e una a marchio Lce e +Europa, tutti bocciati dall'aula di Palazzo Pirelli. Il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, prima della chiusura dei lavori, si è detto rammaricato per "l'atteggiamento ostruzionistico" e ha annunciato che si attiverà con il sottosegretario Turba per provare a mettere in condizione il consiglio di poter tornare nell'aula consiliare di palazzo Pirelli, magari attraverso l'uso di "plexiglass" per rispettare le norme di sicurezza. (Rem)