Usa: Casa Bianca, contratto da 354 milioni di dollari per società che produrrà farmaci anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta per annunciare oggi un contratto quadriennale di 354 milioni di dollari con una nuova società che produrrà di medicinali generici e ingredienti farmaceutici necessari per trattare il Covid-19 e che ora vengono prodotti all'estero, principalmente in India e Cina. Lo riporta il "New York Times". Il contratto, assegnato a Phlow Corp. dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority, unisce le promesse di autosufficienza economica del presidente degli StatI Uniti, Donald Trump, all'obiettivo di produrre i trattamenti con coronavirus negli Stati Uniti. Il contratto potrà essere esteso per un totale di 812 milioni di dollari in 10 anni, rendendolo uno dei più grandi riconoscimenti di questo tipo. Secondo il "Nyt" non è chiaro il motivo per cui l'amministrazione abbia deciso di assegnare un contratto così grande a una nuova società quando esiste un'intero comparto dell'industria a contratto pronto a produrre farmaci. Tuttavia, i produttori che operano negli Stati Uniti producono generalmente prodotti finiti utilizzando materie prime importate da altri Paesi. "Questa è una svolta storica negli sforzi dell'America per riportare in patria la sua produzione farmaceutica e le catene di approvvigionamento", ha dichiarato lunedì sera Peter Navarro, consulente commerciale di Trump. Il progetto, ha detto, "non solo aiuterà a portare a casa le nostre medicine essenziali, ma in realtà lo farà in un modo che è competitivo in termini di costi con gli opifici e i paradisi inquinanti del mondo".(Nys)