Coronavirus: Usa, per Cuomo il vaccino non dovrà essere solo per i ricchi

- Il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha detto che qualsiasi vaccino per prevenire il coronavirus dovrebbe essere distribuito equamente, senza riguardo per le disparità di reddito, e ha chiesto la gestione della crisi sia basata sulla competenza e non sui post di Twitter. "Devi sapere cosa stai facendo ora - non solo dare l'impressione di fare quello che stai facendo, non solo suonare come qualcuno che lo sta facendo", ha detto Cuomo senza nominare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta la stampa internazionale. Cuomo ha parlato dopo la notizia che un vaccino sperimentale per il Covid-19 prodotto dalla società biotecnologica Moderna ha dato risultati positivi in ​​un piccolo gruppo di volontari sani. "Il vaccino deve essere disponibile per tutte le persone", ha detto Cuomo in un briefing giornaliero. "Non ci dovrà essere una situazione in cui solo i ricchi, solo i privilegiati potranno ottenere il vaccino perché un'azienda detiene i diritti e non può produrne abbastanza per tutti". Il governatore ha dichiarato che lo Stato di New York consentirà incontri fino a dieci persone per il prossimo weekend del Memorial Day. Ancora restrizioni invece nella città di New York, l'epicentro della pandemia negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore si sono registrate nello Stato 105 decessi e 335 nuovi casi positivi. (Nys)