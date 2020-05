Usa: ufficio di bilancio del Congresso, pil a meno undici per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di bilancio bipartisan del Congresso degli Stati Uniti ha pubblicato oggi nuove proiezioni che danno l'economia del paese in recessione dell'undici per cento nel secondo trimestre del 2020. Lo riporta la stampa internazionale. Con industrie come i viaggi, l'ospitalità e la vendita al dettaglio che dovrebbero subire il peso maggiore delle perdite, la ripresa sarà graduale; l'ufficio del bilancio prevede che il tasso di disoccupazione salirà all'8,6 per cento entro la fine del prossimo anno. In una nota l'agenzia spiega che le prestazioni assicurative generali sulla disoccupazione potrebbero smorzare gli incentivi per i lavoratori a trovare nuovi lavori. L'agenzia ha poi osservato che le prospettive di una seconda ondata o di un vaccino sono difficili da prevedere. "Produzione, occupazione, inflazione, tassi di interesse e molte altre variabili macroeconomiche saranno fortemente influenzate dal corso della pandemia e dalle misure di distanza sociale messe in atto per contenerlo", ha affermato l'ufficio del bilancio. "La gamma di incertezza sul distanziamento sociale, nonché i suoi effetti sull'attività economica e le implicazioni per la ripresa economica nei prossimi due anni, è particolarmente ampia". osservato che "le onde future potrebbero essere più piccole, di dimensioni simili o più grandi dell'onda iniziale vissuta questa primavera". (Nys)