Brasile: Coronavirus, parlamento discuterà rinvio elezioni municipali senza proroga dei mandati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maia ha affermato che lavorerà insieme con il presidente del Senato, Davi Alcolumbre, per creare un gruppo di lavoro bicamerale per decidere sulla questione. Secondo Maia, il gruppo di lavoro potrebbe incontrare immediatamente il giudice Luís Roberto Barroso che assumerà la presidenza del Supremo tribunale elettorale il prossimo 25 maggio. Lo scorso 3 aprile infatti Barroso aveva reso noto che i giudici del Supremo tribunale elettorale del Brasile (Tse) stanno già valutando il rinvio delle elezioni municipali previste a ottobre di quest'anno, a causa della pandemia di coronavirus. "La salute pubblica e il benessere della popolazione sono il bene più grande da preservare. Ecco perché, al momento giusto, sarà necessario effettuare un'attenta valutazione sul rinvio delle elezioni. Al momento non è certo come evolverà il contagio", dichiarava Barroso al quotidiano "O Globo". (Nys)