Algeria: coronavirus, governo rafforza le misure di contenimento per festa Eid al Fitr

- Il governo algerino ha rafforzato oggi le misure di contenimento durante i due giorni dell'Eid al Fitr, la festa che segna la fine del Ramadan. L'esecutivo ha stabilito di applicare una quarantena parziale, dalle 13 alle 7 del giorno successivo in tutte le province per i due giorni della festa, nonché l'obbligo di indossare una mascherina nei luoghi pubblici. Inoltre, il primo ministro Abdelazizi Dejrad ha annunciato il divieto di circolazione per tutti i mezzi su strada, comprese le motociclette, per il suddetto periodo, tra i dipartimenti e all'interno delle città. Inoltre, le indagini epidemiologiche condotte dagli esperti del ministero della Sanità, "hanno rivelato che la maggior parte dei casi di contagio sono stati registrati durante eventi familiari e assembramenti di persone", si legge in un comunicato del governo. Per questo l'esecutivo ricorda a tutti i cittadini algerini l'obbligo di indossare una maschera protettiva, in ogni circostanza e in particolare in spazi pubblici chiusi o aperti, come mercati, suq e cimiteri. "L'omissione di indossare una maschera sarà sanzionata", si aggiunge nel comunicato. L'Algeria ha registrato 176 nuovi casi di coronavirus portando il numero totale di contagi a 7.277. Sono sei i nuovi decessi per un totale di 561 morti. I guariti sono 3.746 persone in aumenti di 121 unità nelle ultime 24 ore. (Ala)