Lavoro: sindacati Roma, abbandonato tavolo su Multiservizi, aziende e Raggi assenti

- I sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel hanno abbandonato oggi il tavolo previsto sulla vicenda di 270 lavoratori dell'appalto per la raccolta dei rifiuti alle Utenze non domestiche e quindi hanno convocato per domani una manifestazione davanti alla sede di Roma Multiservizi. In una nota i sindacati spiegano: "Il tavolo di oggi pomeriggio è stato breve, vista l'assenza delle aziende e in particolare della capofila dell'associazione temporanea di impresa, Roma Multiservizi, che ha evidentemente deciso di esasperare lo scontro e di causare un'emergenza sociale. Abbiamo quindi abbandonato la seduta perché c'è un limite che non possiamo valicare, ovvero il rispetto delle persone che rappresentiamo, della loro dignità e del prezioso contributo che hanno dato alla città con il proprio lavoro. Restano appese a un filo le sorti di 270 lavoratrici e lavoratori a causa delle inefficienze di Ama , incapace di mantenere la stessa posizione per più di un incontro e assolutamente priva di controllo su una società di cui è proprietaria al 51 per cento. La Sindaca Virginia Raggi non pervenuta - aggiungono -. La grande assente in questa operazione di macelleria sociale che sfrutta l'emergenza coronavirus. Domattina alle 9:30 - concludono i sindacati - saremo con i lavoratori davanti alla sede di Roma Multiservizi e denunceremo il cinismo di chi dopo aver usato queste persone fa pagare a loro le proprie incapacità e inefficienze, usandoli come ostaggi per alzare la posta in gioco". (Com)