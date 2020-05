© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund "è un prestito, è come il Mes, non è un regalo: non sono soldi regalati ma prestati. Al momento non c'è un euro a fondo perduto". Lo ha chiarito il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4. (Rin)