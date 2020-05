Tlc: Tim, ricevuta offerta per Inwit da consorzio guidato da francese Ardian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato dalla società di investimenti francese Ardian ha presentato un'offerta a Telecom Italia (Tim) per l'acquisizione di una partecipazione minoritaria della controllata Inwit, azienda attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni. Lo ha reso noto Tim, spiegando che nel caso in cui l'operazione dovesse finalizzarsi continuerebbe a controllare Inwit insieme a Vodafone. I due gruppi nel luglio dello scorso anno sono giunti ad un accordo che prevede la fusione delle loro 22 mila torri di trasmissione per sviluppare la tecnologia 5G in Italia. (Frp)