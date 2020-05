Governo: Fico, gode di fiducia in Parlamento, tentativi di spallate non stanno riuscendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha affermato che "in questo momento il governo Conte gode della fiducia del Parlamento. C'è una maggioranza importante e ogni volta che è stata posta la questione di fiducia, la fiducia è sempre arrivata". La terza carica dello Stato lo ha detto intervenendo a "DiMartedì" su La7. "Se poi qualcuno ha in mente di dare spallate al governo non mi sembra che fino ad adesso ci stia riuscendo", ha aggiunto. (Rin)