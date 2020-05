Cile: coronavirus, nuovo record di contagi e decessi in un solo giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 31 decessi e 3520 nuovi contagi il Cile ha registrato due ulteriori record negativi dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus secondo dati diffusi dal governo. Il totale dei contagi a livello nazionale arriva in questo modo a sfiorare il tetto delle 50 mila unità con 49.579 casi, mentre i decessi sono nel complesso 509. Epicentro della pandemia è in assoluto l'area metropolitana della capitale Santiago, dove si concentra il 90 per cento dei nuovi contagi, con 3140 contagi. "Stiamo entrando nella fase più difficile, i numeri di oggi sono molto preoccupanti", ha dichiarato il ministro della Salute, Jaime Manalich. Secondo il ministro i record di oggi "non rappresentano un'anomalia ma corrispondono ad una tendenza all'aumento della curva dei contagi che si viene osservando". (segue) (Bua)