2 giugno: Zingaretti, no festa di parte, esponiamo tricolore a finestre

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma che "il 2 giugno è una data importante. La Festa della Repubblica Italiana e dell'unità nazionale. La festa degli italiani". E su Facebook puntualizza: "Non è la giornata di una parte. Faccio un appello, da cittadino italiano, organizziamoci: il 2 giugno esponiamo tutti il tricolore alle finestre per l'Italia e per la sua rinascita. Uniti - conclude - perché questo è il modo per ricostruire la fiducia di cui gli italiani hanno bisogno". (Rin)