Rifiuti: Pernarella (M5s), chiesto audizione Lazio Ambiente su compound di Colleferro

- La consigliera M5s alla Regione Lazio, Gaia Pernarella, ha chiesto un'audizione del presidente di Lazio Ambiente sul compound di Colleferro. In una nota Pernarella, oggi intervenuta nel corso della commissione regionale Urbanistica, politiche abitative e rifiuti, spiega: "Il territorio di Colleferro è già stato ampiamente vessato da un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti orientato più agli interessi degli operatori economici che alla tutela dell'ambiente e del territorio. Se la chiusura della discarica, avvenuta lo scorso 16 gennaio ha rappresentato una scelta importante in cui la salute dei cittadini è stata anteposta ad altro tipo di ragionamenti, non va abbassata la guardia perché, come ci insegna una triste prassi della Regione Lazio, molto spesso gli impianti vengono riaperti sulla base di emergenze e situazioni che poco hanno di contingente e di eccezionale". (segue) (Com)