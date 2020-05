Rifiuti: Pernarella (M5s), chiesto audizione Lazio Ambiente su compound di Colleferro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'attuale Piano rifiuti - aggiunge Pernarella - è presente e ha ampio spazio il compound di Colleferro gestito oggi da Lazio Ambiente, ma mancano i dati che chiariscano ai cittadini e ai territori quale sia il futuro di questo impianto. Già ad agosto dello scorso anno abbiamo chiesto, con un'interrogazione, spiegazioni sul progetto presentato da Lazio Ambiente. Nella risposta a quella interrogazione non ci vennero forniti gli elementi richiesti, come del resto la società non ha prodotto ad oggi alcun documento di pianificazione. Visto che le linee guida della giunta regionale risalgono ormai a due anni fa e visto il ruolo centrale di Lazio Ambiente, ho inviato oggi una richiesta di audizione del presidente del cda della società partecipata al 100 per cento dalla Regione Lazio, la quale non ha ancora presentato i dati in base ai quali si renderebbe necessario questo nuovo impianto per i fabbisogni del territorio". (segue) (Com)