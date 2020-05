Rifiuti: Pernarella (M5s), chiesto audizione Lazio Ambiente su compound di Colleferro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine "in merito alla coerenza del nuovo piano rifiuti regionale con gli altri strumenti di pianificazione della Regione Lazio - sottolinea Pernarella -, sembrerebbe che anche questo si basi su dati ormai non più attuali e che la Regione non abbia contezza del numero di autorizzazioni concesse per gli impianti di recupero energetico da digestione della frazione organica, a maggior ragione se nel piano rifiuti sono inserite anche installazioni di strutture di compostaggio aerobico che al momento sono sequestrate. Sono dati - conclude - che sono necessari a una seria programmazione e pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti che devono emergere con ancora più forza nella versione finale dell'atto: è di fondamentale importanza che il numero e la natura delle autorizzazioni vengano riportate sia nel piano rifiuti che nel piano energetico regionale recentemente incardinato, in modo da essere entrambi aggiornati sulla situazione autorizzatoria per i rifiuti organici, che rappresentano, come è noto, l'ambito più lucrativo nella gestione del ciclo dei rifiuti". (Com)